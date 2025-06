Pobladores de Tuxtilla exigen anular los resultados de la elección del 1 de junio

junio 6, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- La tarde de este viernes 6 de junio, habitantes de Tuxtilla llegaron a las instalaciones del Organismo Público Local Electoral (OPLE), para exigir que se declare la nulidad de la elección, luego de la quema de paquetería electoral y las instalaciones del consejo municipal, y se convoque a elección extraordinaria para elegir a la autoridad municipal.

El 1 de junio, solo unas horas después de que se cerraron las urnas, pobladores inconformes quemaron los paquetes electorales y las instalaciones del Consejo Municipal, por lo que el OPLE acordó atraer el cómputo a Xalapa para determinar quién es el ganador de la contienda.

Cuando se conoció de la llegada de los pobladores del municipio ubicado al sur del estado, se implementaron medidas de seguridad en las inmediaciones del OPLE que se “blindó” ante la llegada de los quejosos.

Una veintena de personas lograron burlar el cerco de seguridad instalado por la autoridad electoral, mientras otros ciudadanos gritaban desde fuera de las planchas de metal instaladas para impedir su paso.

En su manifestación, los ciudadanos denunciaron la intervención de la policía municipal en la jornada del domingo 1 de junio, los responsabilizan de ofrecer hasta 2 mil 500 pesos por voto, a los pobladores.

Denunciaron que después de la jornada se registraron disparos “a quema ropa”, con el fin de amedrentar al pueblo que se comenzó a reunir previo al cierre de la jornada de votación en las casillas que se instalaron en el municipio.

Tuxtilla cuenta con 2 mil 700 habitantes, en las sesiones del OPLE se ha mencionado que se instalaron por lo menos cuatro casillas.

Magdiel Herrera Ceballos, pidió que se anule la elección porque, denunció, Morena podría presentar fotografías de actas de escrutinio y cómputo, pero puso en duda la veracidad y validez de estas, pues el 1 de junio se quemó la mayor parte de la paquetería.

“Estamos pidiendo que se anule la elección ya que no se cuentan con datos verdaderos. Morena va a presentar unas boletas ¿pero qué puede presentar si toda la información se quemó y la que no, desapareció. Se rompió la cadena de custodia en Tuxtilla y no tenemos la certeza de que los datos sean verdaderos. Hay antecedentes de compra de votos, credenciales apócrifas”, dijo.

Además, exigieron la renuncia de la actual alcaldesa Leidi Vergara Andrade y su esposo Froylán Estrada Rendón a quien calificaron como cacique del pueblo pues la candidata de la coalición Morena y PVEM es su tía y él aparece en la planilla con síndico.

En la relatoría de los hechos, explicó que las boletas de las dos casillas ubicadas en la escuela secundaria “Álvaro Gálvez” fueron quemadas y las de las casillas ubicadas en el Palacio Municipal desaparecieron.

“Dicen que las tienen custodia, pero eso no es verdad, es una gran mentira. Tenemos ahí un documento donde supuestamente afirma que no hubo nunca boletas, se rompió la cadena de custodia”.