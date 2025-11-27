Población de Poza Rica en alerta por lluvias, se registran anegamientos en calles y avenidas

noviembre 27, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La falta de limpieza de los drenajes en la ciudad de Poza Rica generó anegaciones en varias calles y avenidas, mientras que Ilamatlán nuevamente se quedó incomunicado derivado de que el río se llevó los puentes provisionales instalados por las autoridades.

Desde la noche y madrugada del miércoles se registraron lluvias en municipios de la zona norte de la entidad, aquellos que fueron afectados por el temporal el pasado 10 de octubre, generando alarma entre los pobladores.

En Poza Rica, varios tramos del bulevard Adolfo Ruiz Cortines presentaron anegaciones, avenidas como la Puebla, Lázaro Cárdenas y 20 de Noviembre el nivel del agua subió hasta 30 centímetros.

En colonias como Ignacio de la Llave, Lázaro Cárdenas, Morelos y Granjas se reportaron calles convertidas en corrientes de agua que ingresaron a viviendas y negocios.

En tanto, en Ilamatlán, pobladores reportaron que el río Calabozos arrasó con las estructuras de los puentes provisionales instalados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Las autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Estado informaron que el río Cazones, ubicado en Poza Rica, se mantiene en 80 centímetros y sin riesgo inmediato de desbordamiento.