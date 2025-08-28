Planilla de Mayolo García gana elección sindical; repetirá como secretario general

agosto 28, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. José Mayolo García Pérez y su equipo ganaron la elección interna para permanecer otro periodo en la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo en el Estado de Veracruz (STSPEV).

“Sí, estamos contentos de ello. El trabajo que hemos realizado habla por nosotros, el equipo es un gran equipo, y nos hemos coordinado muy bien para atender las peticiones y necesidades de la clase trabajadora, y eso se refleja en esta ocasión”, expresó.

El nuevo comité del sindicato, liderado por Mayolo García Pérez, se compromete a mejorar las prestaciones y condiciones laborales, implementando programas de becas y vivienda.

Se destaca la importancia de la unidad y el diálogo con el gobierno del estado de Veracruz, que encabeza Rocío Nahle García, para avanzar en beneficio de la clase trabajadora.

“Estamos ya atendiendo un programa de becas para los hijos de los trabajadores, son becas deportivas y culturales, hay que apoyar al talento. Tenemos por ahí la vinculación que buscamos con el programa de vivienda, que es muy importante, y hay una necesidad en los en la base trabajadora de poder adquirir un bien propio”.

Este jueves 28 de agosto se llevó a cabo el Congreso Estatal para la elección interna que determinaría cuál planilla se quedaría con la dirigencia sindical.

“Fueron más de 140 votos y agradezco a todos los compañeros que viajaron de norte, sur, centro de el estado para estar aquí con una gran responsabilidad y participar en esta importante elección”, añadió.