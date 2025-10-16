Pediatras llaman a vacunar a los niños contra la influenza ante llegada del invierno

octubre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Integrantes del Colegio de Pediatras del Estado de Veracruz hicieron un llamado a los padres de familia para vacunar a sus hijos contra la influenza, ya que con el inicio de la temporada invernal aumentan los casos de enfermedades respiratorias.

El cirujano pediatra Daniel Alejandro Chang Vázquez explicó que octubre, noviembre, diciembre y los primeros meses del año son los periodos con más casos de influenza y también de Covid-19, que sigue presente en la región.

Señaló que la vacunación es la forma más efectiva de prevenir complicaciones y recordó que el biológico se aplica desde los seis meses de edad y debe repetirse cada año.

Reconoció que todavía hay padres que dudan o rechazan la vacuna, principalmente por desinformación o miedo a posibles reacciones. “Puede presentarse un catarrito leve después de vacunarse, pero es mucho menor que el riesgo de enfermar gravemente”, comentó.

Agregó que el papel del médico es informar y orientar para que las familias comprendan los beneficios de la inmunización. “Si se explica bien, la mayoría acepta vacunar a sus hijos”, afirmó.

Por otro lado, el Colegio de Pediatras anunció la realización del Cuarto Congreso Internacional de Pediatría, que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre en el Hotel Galería Plaza de Boca del Río.

El evento reunirá a especialistas de Estados Unidos, Uruguay y México para abordar temas como vacunas, urgencias, enfermedades oncológicas y atención al recién nacido, además de talleres dirigidos a médicos, enfermeras y personal de salud.