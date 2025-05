Para evitar daño patrimonial: Orfis emite 3 recomendaciones para los alcaldes ante cierre de administración

mayo 23, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con la idea de cerrar de manera eficiente la administración pública municipal, la Auditora General del Estado, Delia González Cobos recomendó a los alcaldes tomar algunas acciones o previsiones para que, incluso, puedan solventar posibles observaciones en la Cuenta Pública 2024.

La titular del Orfis les pidió a los alcaldes en funciones no echar en saco roto sus recomendaciones y tomar acciones, para que el cierre de su administración se dé en el marco de la ley.

La primera recomendación que les dio fue que tuvieran toda su documentación escaneada y certificada.2 Esta es una previsión que estamos tomando para que ustedes, cuando ya no estén en el ejercicio del cargo, tengan la posibilidad de atender los requerimientos que hagamos el próximo año, cuando estemos realizando nuestro trabajo de fiscalización.

“El próximo año que realicemos cuenta pública, no van a estar en el cargo, seguramente tendrán ustedes acceso a los archivos, acceso a la documentación que se requiera, pero puede ser que no. Entonces, estamos previendo el caso en que no haya acceso a documentación como ya ha ocurrido con los procesos de entrega, de finalización de los cargos administrativos”, explicó,

La documentación, dijo, debe estar debidamente escaneada y certificada para atender cualquier solicitud del ente auditor.

La otra recomendación, les dijo, es que la obra pública debe estar concluida ese año y pagada, “no es que quede provisionada y que con eso se cumple, sino que se pague para que no haya después alguna conclusión en que la obra era innecesaria, no sirve, se suspende, no se paga. Todo lo que pudiera ocurrir, hay que evitarlo cumpliendo exactamente”.

La última recomendación, afirmó, es que se realice una auditoría en tiempo real, eso les va a dar la idea de que es lo que queda pendiente y serviría como dictamen para el proceso de entrega a recepción y para el propio Órgano de Fiscalización Superior (Orfis).

“No echen en saco roto estas recomendaciones (…) no dejen adeudos de IP, no dejen adeudos de ISR, 3%, hagan convenios. No se ubiquen en la posibilidad de que el ORFIS les señale daño patrimonial porque no se pagaron en tiempo las obligaciones tributarias”, les pidió.