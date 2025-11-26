Se han emitido 75 recomendaciones por violaciones a Derechos Humanos este 2025

noviembre 26, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido de enero a la fecha 7 mil 500 solicitudes de atención, de las cuales mil han derivado en una queja contra dependencias, informó la encargada de despacho de la misma, Minerva Regina Pérez López.

En entrevista, la encargada del organismo autónomo dijo que se tienen emitidas 75 recomendaciones en el estado de Veracruz que se han hecho llegar a las autoridades.

“La mayoría son por falta de debida diligencia en carpetas de investigación, detenciones arbitrarias, restricciones al derecho a la libertad durante las dependencias”.

En general, dijo, las quejas versan sobre las mismas causales y los mismos derechos que son violentados.

Asimismo, reiteró que las dependencias sobre las que se han emitido el mayor número de recomendaciones siguen siendo la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y varios ayuntamientos.

Pérez López destacó el caso de la Fiscalía veracruzana, dependencia con el mayor número de rechazo de recomendaciones de la Comisión, donde se tuvieron reconsideraciones que fueron aceptadas.

“No obstante siguen otras que fueron rechazadas en ese estatus, por lo que continúan en pláticas. Alrededor de 20 recomendaciones fueron rechazadas, la mayoría por debida diligencia, la mayoría. Por parte de la Fiscalía hay resistencia, no ha aceptado, de las otras dependencias han aceptado”.