Papás bloquean carretera; exigen destitución de docentes de telesecundaria en Xalapa

octubre 17, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Madres y padres de familia de la colonia Unión Antorchista de Xalapa llevaron a cabo esta mañana una protesta para exigir la inmediata destitución de tres profesoras adscritas a la Escuela Telesecundaria “Unión Antorchista”, debido a presuntos casos de maltrato hacia el alumnado de la institución educativa.

Los quejosos bloquearon la carretera estatal Xalapa–Alto Lucero, a la altura de la comunidad. Esta acción de presión se ejecutó en ambos sentidos de la vía, resultando en una significativa interrupción del tráfico vehicular.

Además de la remoción de tres docentes, los inconformes demandaron la reinstalación del director del plantel, quien, según la información aportada, había desempeñado su cargo durante más de 16 años en dicha escuela.

Tereso Lagunes Rivera, uno de los inconformes, señaló que la problemática se agravó con la llegada de una de las docentes, quien presuntamente fue transferida al plantel luego de registrar conflictos previos en su asignación anterior.

“La comunidad se ha manifestado con el cierre de la escuela, pues solicitan que esa profesora cese sus actividades en la institución”, afirmó Lagunes Rivera.

En paralelo al bloqueo carretero, el grupo de padres inconformes procedió a la toma de las instalaciones de la telesecundaria, donde colocaron pancartas con diversas consignas contra el cuerpo docente señalado y en respaldo a la figura del director destituido.

El bloqueo en la carretera fue levantado minutos después por los propios papás, quienes indicaron que su objetivo principal era visibilizar la situación ante la opinión pública y las autoridades competentes, urgiendo una intervención inmediata por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz.