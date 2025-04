ORFIS podría absorber algunos trabajadores calificados del IVAI 

abril 20, 2025

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- No se descarta que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) absorba algunos de los trabajadores del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (IVAI) ante su inminente desaparición.

Así lo reconoció la auditora general, Delia González Cobos, quien dijo que es probable que se pueda hacer alguna redistribución de personal, respetando sus derechos laborales.

“Seguramente una parte de esa competencia que tendría el IVAI le tocará al ORFIS, entonces estaríamos en la mejor disposición de aceptar personal capacitado que siempre es importante en las tareas que corresponda realizar”.

Consideró que ante la desaparición del IVAI, al ORFIS le corresponderá asumir funciones como atención a las solicitudes de información, que correspondan a los municipios u otras competencias.

“Todavía no sabemos que competencias nos vayan a determinar, eso lo determina el legislativo, pero no estamos cerrados a ninguna posibilidad, si es esa la determinación del legislativo no tendríamos objeción, estamos abiertos a personal calificado y que siempre nos ayuda en las tareas”.

Hay que recordar que aunque no se tiene una fecha oficial para la extinción del IVAI en la entidad Veracruzana, pero responde a una reforma constitucional a nivel federal, lo que significa la transferencia de sus funciones a los órganos de control estatales.

Lo anterior ante la reforma constitucional del pasado 20 de diciembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federal, a fin de simplificar la estructura gubernamental mediante la eliminación de 7 organismos autónomos, incluido el IVAI.