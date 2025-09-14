Reubican en Contraloría a 60 de los 90 trabajadores del extinto IVAI

septiembre 14, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Un total de 60 de los 90 trabajadores que laboraban en el extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI) pasaron a las filas de la Contraloría General del Estado, informó el titular, Ramon Santos Navarro.

Explicó que 30 no aceptaron las nuevas condiciones laborales que se ofrecían en la dependencia estatal.

“Algunos porque los salarios que tenían eran mejores y tienen otros proyectos, pero como mandata la ley a todos se les dio la oportunidad de transitar a la nueva Dirección de Transparencia y Protección de Datos creada en la Contraloría General, ya estamos trabajando en todo lo que se esta obligado”.

Santos Navarro informo que, con la suma de los 60 nuevos empleados a la Contraloría, esta dependencia solicitara una ampliación al presupuesto de este año a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) para el pago de salarios y prestaciones.

“Se tiene que pedir una ampliación y es lógico porque los trabajadores que transitan a la Contraloría no estaban contemplados en nuestro gasto de nómina, en pesos y centavos no tengo el dato exacto, pero sí va a aumentar una cantidad no tan significativa, porque se logran ahorros porque los salarios que se tienen en el gobierno el estado están estandarizados”.

El Contralor del Estado aseguro que las funciones de transparencia y acceso a la información se seguirán haciendo igual que como se hacia al interior del IVAI.

Asimismo, con relación a los 30 trabajadores que no fueron recontratados se les pagaron sus finiquitos, como las indemnizaciones en aquellos casos que no pudieron transitar a la Contraloría.

“Los que transitaron se les hizo un corte y ahora tienen nuevas condiciones de trabajo, nunca se les violentó sus derechos laborales, esto dicho por la Gobernadora que no se afecte sus derechos laborales a ninguno de ellos. Son bases, aprobado por la Secretaría de Finanzas”.

Es decir, la Sefiplan autorizo la reestructura de la Contraloría General para que quedaran con base y antigüedad que tenían.