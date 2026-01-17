OPLE no solicitará ampliación presupuestal para elección de Tamiahua

enero 16, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.– La consejera presidenta del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Marisol Delgadillo Morales, confirmó que el árbitro electoral no solicitará una ampliación presupuestal para la organización de la elección extraordinaria en Tamiahua.

Explicó que el OPLE tiene hasta finales de enero para reajustar el presupuesto aprobado por el Congreso de Veracruz, el cual para el ejercicio fiscal 2026 asciende a 665 millones 731 mil 084 pesos.

La funcionaria electoral señaló que dichos recursos deberán ser suficientes para cubrir todas las actividades programadas por el organismo durante el año, entre las que se encuentran la elección extraordinaria de Tamiahua y el proceso de certificación para la constitución de nuevos partidos políticos.

“Tenemos que hacer una reprogramación financiera a partir del presupuesto que nos aprobaron en diciembre. Con base en ello, revisaremos las actividades y ajustaremos el gasto conforme a los recursos asignados”, explicó en entrevista.

Subrayó que no se contempla solicitar recursos adicionales, ya que confían en que el presupuesto aprobado permitirá cumplir con todas las funciones del organismo. “Nos vamos a ajustar con la cantidad que nos fue aprobada y creemos que es suficiente para cumplir con nuestras responsabilidades”, reiteró.

Delgadillo Morales añadió que será necesario garantizar suficiencia presupuestal para dar acompañamiento a las asambleas para la constitución de nuevos partidos políticos, luego de que el tribunal amplió el plazo para la realización de dichas asambleas informativas.

“Era un gasto que no teníamos previsto para los primeros meses del año, por lo que ahora debemos revisar las partidas disponibles y reprogramar recursos para poder atender esta actividad”, concluyó.