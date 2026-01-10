OPLE arranca la organización de la elección extraordinaria en Tamiahua

enero 9, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Con la instalación del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) dio inicio el proceso electoral local extraordinario en Tamiahua, derivado de la nulidad de la elección municipal ordinaria por el rebase de topes de gastos de campaña.

En sesión pública, la consejera presidenta del OPLE, Marisol Delgadillo Morales, recordó que el 30 de diciembre de 2025 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la nulidad de la elección municipal de Tamiahua, al resolver el expediente SUP-REC-518/2025, al considerar determinante el rebase de topes de gastos de campaña.

Explicó que, conforme a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y al Código Electoral del Estado de Veracruz, cuando se acredita dicha causal debe convocarse a una elección extraordinaria, en la que no puede participar la persona sancionada, como es el caso de la diputada local Citlalli Medellín Careaga.

El 31 de diciembre, el Congreso de Veracruz emitió la convocatoria para la elección extraordinaria y estableció los plazos del proceso, entre ellos la instalación del Consejo General del OPLE este viernes 9 de enero, así como la fecha de la jornada electoral, que se llevará a cabo el 29 de marzo de 2026.

Las personas que resulten electas ejercerán funciones del 1 de junio de 2026 al 31 de diciembre de 2029.

Para la elección extraordinaria, señaló la consejera presidenta, se instalarán 37 mesas directivas de casilla, con el objetivo de que 16 mil 758 ciudadanas y ciudadanos puedan emitir su voto libre, directo y secreto.

Indicó que el organismo electoral privilegiará la participación ciudadana, la inclusión y la comunicación oportuna, a fin de garantizar un proceso transparente y con respeto a los derechos político-electorales, en particular de las mujeres y de las personas en situación de vulnerabilidad.

Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos que participarán en la contienda a conducirse conforme a la ley y a contribuir al desarrollo de una elección pacífica.

Durante la sesión se expuso que, en un periodo de 80 días, el OPLE deberá emitir la convocatoria para la designación de los integrantes del Consejo Municipal de Tamiahua, así como definir los topes de gastos de precampaña y campaña.

Además, se deberá diseñar y aprobar la documentación electoral, como actas de escrutinio y boletas, así como el Programa de Resultados Electorales y el Sistema de Cómputo.

Las y los representantes de los partidos políticos solicitaron al OPLE garantizar piso parejo para todas las candidaturas, así como contar y respetar el voto de la ciudadanía de Tamiahua, “sin filias ni fobias”.