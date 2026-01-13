Obliga la FIFA a América, Chivas y Monterrey a mudarse en la Liguilla

enero 12, 2026

La Liga MX se encamina a un cierre de Clausura 2026 atípico, ya que América, Chivas y Monterrey no podrán disputar la Liguilla en sus estadios habituales. La razón es clara: la FIFA exige que las sedes mundialistas sean entregadas a más tardar el 10 de mayo, un mes antes del inicio del Mundial 2026, para comenzar con los preparativos finales del evento.

Los estadios Azteca, Akron y BBVA deberán quedar bajo control total del máximo organismo del futbol, lo que choca directamente con el calendario de la fase final del campeonato mexicano. Si bien los partidos de ida de los cuartos de final están programados para el 2 y 3 de mayo, las vueltas, previstas para el 9 y 10, ya entran en conflicto con la normativa internacional.

Las opciones de sede para América, Chivas y Monterrey

Ante este escenario, los clubes ya analizan alternativas. América podría volver al Estadio Ciudad de los Deportes, recinto que ha sido su casa temporal durante las remodelaciones del Azteca y donde incluso arrancará el Clausura 2026 antes de regresar brevemente al Coloso de Santa Úrsula. Todo dependerá de su avance en la Liguilla y de posibles acuerdos con la FIFA.

Para Chivas, la opción más lógica sería el Estadio Jalisco, un recinto histórico que albergó al Rebaño Sagrado durante más de cinco décadas. Aunque implicaría un cambio de sede, el movimiento apela a la nostalgia de su afición y facilitaría la logística en Guadalajara.

El panorama más complejo es el de Monterrey. En la Sultana del Norte no hay estadios disponibles, ya que el otro inmueble pertenece a Tigres. Por ello, han comenzado a sonar alternativas como el estadio de Santos Laguna en Torreón, una solución que no sería inédita para Rayados, que ya jugó ahí como local en 2025 por remodelaciones en el BBVA. Todo esto se da en paralelo a los preparativos de México para albergar 13 partidos del Mundial 2026, lo que confirma que la Liga MX deberá adaptarse a un cierre de torneo marcado por la Copa del Mundo.