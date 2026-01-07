Trump confirma que Venezuela entregará petróleo a EU

enero 6, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Gobierno de Venezuela, encabezado de manera provisional por Delcy Rodríguez, está dispuesto a entregar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

A través de Truth Social, calificó el crudo como de “alta calidad” y señaló que su comercialización estará autorizada dentro de Estados Unidos. Añadió que él mismo controlará los recursos obtenidos de la venta.

El anuncio se produce después de la captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del sábado 3 de enero, tras una operación militar estadounidense realizada en Caracas, Venezuela, y sus alrededores.

Asimismo, Trump informó que el plan de extracción y comercialización será ejecutado de forma inmediata por el Departamento de Energía de EU (DOE), encabezado por el secretario Chris Wright.

Precisó que los barriles serán transportados en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos, aunque no detalló un calendario para la entrega del crudo.

El anuncio ocurre tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela. La Administración de Trump la reconoció como interlocutora y le solicitó acceso total al petróleo y a otros recursos estratégicos.