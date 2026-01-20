EE.UU. se retira de acuerdos ambientales, pese a ser de los mayores contaminantes

enero 19, 2026

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald J. Trump, ha sorprendido al salirse de más de 60 organismos que buscan regulaciones ambientales, al asegurar que no servían a los intereses de su país. Dichos acuerdos, pretender reducir de manera global el impacto del cambio climático sobre el planeta, hecho que el presidente estadounidense ha cuestionado, llegando incluso a decir que es una estafa.

En este sentido, su retirada de 66 organismos internacionales que abordan temas ambientales, ha sido fuertemente criticada por deslindarse de su responsabilidad como uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero. Funcionarios como la Vicepresidenta de la UE, Teresa Ribera, originaria de España, quien criticó la falta de interés y compromiso de la Casa Blanca hacia el medio ambiente y la salud de las personas.

Por su parte, el comisario Europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra declaró que la decisión de la mayor economía del mundo, y segundo mayor emisor al apartarse de estos acuerdos, es lamentable y desafortunada; sin embargo, eso no impedirá que sigan apoyando la investigación y cooperación climática con otros países.

La decisión de Trump para salir de estos acuerdos

La salida de Trump de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC o CMNUCC), que sustenta los principales acuerdos internacionales sobre el tema ha retirado a Estados Unidos de 66 organizaciones y tratados internacionales, 31 organizaciones de las naciones unidas y 35 no pertenecientes a la ONU.

Dichos organismos incluyen la protección y acciones contra el cambio climático, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la protección de los océanos, la biodiversidad, los entornos naturales, entre otros. Ante ello, la Casa Blanca ha justificado su decisión argumentando que estas entidades son “contrarias a los intereses de EE.UU.”, promueven “agendas globalistas radicales”

Cabe recordar que en la pasada emisión de la COP30 que se celebró en Belem, Brasil, el mandatario decidió no enviar a un delegado en su nombre; asimismo, tampoco decidió incluir su gobierno en el Tratado Global por los Océanos, mismo que entró en vigor el pasado sábado 17, y que buscaba la protección de los ecosistemas marinos.

Principales organismos afectados en materia climática

El aislamiento de EE.UU. en la acción climática global, se ha convertido en el primer caso en abandonar la UNFCCC (ratificada por casi 200 naciones), un tratado que desde 1992 busca reducir el impacto del hombre sobre el medio ambiente. Entre ellos, se encuentran los siguientes acuerdos:

Acuerdo de París

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA).

Alianza Solar Internacional.

Compacto de Energía Libre de Carbono 24/7.

ONU Océanos

ONU Agua

Fondo Verde para el Clima

Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad (IPBES)

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

¿Qué podría significar la salida de EE.UU. para el medio ambiente?

Uno de los principales impactos de esta salida, tiene que ver con los esfuerzos contra el cambio climático, ya que omite su participación al reducir los gases de efecto invernadero, ocasionando que otros países emisores limiten su compromiso. Asimismo, su política se apoya principalmente en los combustibles fósiles, por lo que no se ha abierto a la posibilidad de ocupar energías menos contaminantes

Por otro lado, ha reducido el financiamiento de los programas climáticos, como el Fondo Verde para el Clima, señalando que representan un “derroche” de fondos de los contribuyentes. Esto, aunado con la emisión de contaminantes, agrava fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.

Sin embargo, para Yamide Dagnet, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, esta retirada de un país, no debe significar el fin del camino, puesto que aún se cuenta con el apoyo de otros países, y en otra futura administración, Estados Unidos podrían volver a incorporarse a ellos:

-«Tengo un optimismo obstinado, pero con los pies en la tierra. El camino por delante será difícil, pero alcanzar los objetivos climáticos establecidos no es en absoluto imposible», aseguró la vicepresidenta de NRDC.