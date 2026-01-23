Trump atribuye nuevo moretón en mano a “golpe con una mesa”

enero 23, 2026

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha atribuido el moretón observado en su mano izquierda durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, a habérsela golpeado contra una mesa y a su alto consumo de aspirinas.

Al ser preguntado por un reportero a bordo del Air Force One sobre su estado, Trump respondió: “Estoy muy bien. Me la golpeé con una mesa. […] Diría que tomen aspirina si les importa su corazón, pero que no la tomen si no quieren tener un pequeño moretón”.

Según su médico, Sean Barbabella, el presidente consume 325 miligramos de aspirina al día como “prevención cardíaca”, una dosis superior a la estándar de 81 miligramos.

En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, Trump afirmó que toma mucha aspirina “por superstición”, argumentando: “Dicen que la aspirina es buena para diluir la sangre y yo no quiero sangre espesa pasando por mi corazón (…). Quiero sangre buena, diluida, pasando por mi corazón”.

Desde su regreso al poder hace un año, las manchas en sus manos han sido recurrentes, y la Casa Blanca ha atribuido previamente estas marcas a los constantes apretones de manos propios de su cargo.

Un informe médico presidencial divulgado en julio pasado, tras cumplir Trump 79 años, señaló que padece insuficiencia venosa crónica, una afección común en personas mayores.