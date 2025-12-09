“No habrá impunidad”: Lisbeth Aurelia Jiménez asume la FGE y promete trabajo sin filias ni fobias

“No habrá impunidad”: Lisbeth Aurelia Jiménez asume la FGE y promete trabajo sin filias ni fobias

diciembre 9, 2025

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.- La nueva fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, aseguró que su gestión al frente del órgano autónomo será “sin filias ni fobias”, y que no habrá espacio para la impunidad en la procuración de justicia en Veracruz.

Tras rendir protesta como titular de la FGE, Jiménez Aguirre descartó que su llegada derive en una “cacería de brujas” contra actores políticos de oposición, sin embargo, aseguró que si alguien incumple con la ley tendrá que enfrentar las consecuencias.

“No se trata de investigar con filias y fobias, ni con objetivos políticos, pero eso tampoco implica impunidad (…) si alguien incumplió la ley tendrá que asumir su responsabilidad”, afirmó en entrevista al ser cuestionada si actuará contra funcionarios del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Coordinará con la gobernadora, pero afirma autonomía

La fiscal señaló que su labor será autónoma, tal como lo establece la Ley Orgánica de la FGE, aunque reconoció que deberá trabajar en coordinación con la gobernadora Rocío Nahle García, quien propuso su nombramiento.

Recordó que cuando presidió el Tribunal Superior de Justicia del Estado también existió colaboración institucional con el Ejecutivo, sin que ello significara subordinación.

“La Fiscalía por su propia naturaleza es autónoma, pero debe haber siempre una coordinación. La gobernadora es una mujer respetuosa (…) y desde luego va a seguir siéndolo. La coordinación es necesaria para llegar a un buen fin de la justicia”, insistió.

Rechaza versión de que estará un año en evaluación

Cuestionada sobre la declaración del presidente de la Junta de Coordinación Política, Esteban Bautista, quien afirmó que su permanencia sería evaluada tras un año, Jiménez Aguirre aclaró que su nombramiento legal es por cuatro años.

“El nombramiento no es por un año, el nombramiento es por cuatro años. Yo pedí licencia por un año porque así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ignoro lo que haya dicho el presidente de la Jucopo, pero el trabajo de cualquier servidor público es evaluable y está a la vista de la ciudadanía”, puntualizó.

Explicó que su licencia como magistrada fue otorgada por 12 meses, pero podrá solicitar un nuevo permiso en caso de que decida continuar en la FGE.

La nueva fiscal adelantó que comparecerá en enero ante diputados locales para rendir cuentas de las primeras acciones de su gestión: “Tengo un proyecto para esos cuatro años, uno viene a trabajar”.

Prioridades: órdenes de aprehensión pendientes, audiencias retrasadas y prisión preventiva

Jiménez Aguirre afirmó que una de sus metas principales será “poner al día” el sistema de justicia, pues la procuración y la impartición deben funcionar de manera articulada para brindar seguridad a los ciudadanos.

Destacó que en la entidad existen numerosas órdenes de aprehensión sin ejecutar, procesos judiciales detenidos y personas en prisión preventiva sin sentencia, cuya situación legal debe resolverse.

“Necesitamos definir la situación legal de muchas personas vinculadas a proceso que no están sentenciadas. Tenemos que llevar a cabo esas audiencias, son mis prioridades”, señaló.

Puertas abiertas y agenda con víctimas

La fiscal aseguró que mantendrá un modelo de despacho de puertas abiertas y atención directa a colectivos, familias de víctimas, personas de la diversidad sexual y grupos afectados por la violencia vicaria.

“Siempre he sido así. Atiendo a todos (…) me preocupa la violencia vicaria. Traigo ya una agenda, porque tuve contacto con todo esto durante tres años y conozco lo que la sociedad veracruzana está demandando”, concluyó.