Niño Toño salió a comprar galletas y no volvió; su familia lo busca en Xico

junio 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. El niño José Antonio Pozos Morales salió de su casa para comprar galletas en la tienda de la esquina pero nunca volvió. Sus familiares lo reportaron como desaparecido el pasado 17 de junio, están desesperados y exigen a las autoridades de Veracruz que agilicen la búsqueda para dar con su paradero.

En conferencia de prensa, realizada en la zona centro de Xalapa, Cándido Morales Suárez recordó que José Antonio tiene 14 años de edad, es su sobrino y lo considera su hijo, pues quedó huérfano desde los cuatro años y él asumió los cuidados.

El señor, con la voz entrecortada, mencionó que José Antonio es un buen niño y siempre lo acompañaba a todos lados, pero aquel martes salió solo a la tienda sobre la calle Pintores y lamentablemente no regresó a casa.

“La tienda, que no está lejos la tienda, y ya no regresó el niño de la tienda. De hecho, ni siquiera llegó a la tienda a comprar las galletas, ya desde ahí desapareció el niño. Yo me fui a la tienda a ver si ya, pasando cinco minutos, lo busqué en la tienda para ver si ya había ido y no fue el niño. Entonces, nos echamos a buscarlo con los vecinos. Lo buscamos alrededor de la zona, pero ya no lo encontramos”.

Cándido viajó al pueblo de Coatepec para presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE), pero no se la aceptaron y le dijeron que debía viajar a la ciudad de Xalapa para realizar el trámite y esperar 72 horas después de la desaparición del menor.

“Se puso la denuncia. La vine a poner a Coatepec. En Coatepec me dicen que no procede la denuncia a menores de edad. ¿Por qué? Ya no me explicaron. Solo me dijeron vete a Arco Sur, ahí te corresponde. Ahí sí procede la denuncia para menores de edad. Aquí no procede. Ahí sí yo con los nervios no hice nada, me iba yo a venir, pero me dijeron que hasta las 72 horas”, detalló.

El señor pidió la intervención de la gobernadora Rocío Nahle García para que se agilicen las investigaciones y ala búsqueda para la localización con vida del menor.