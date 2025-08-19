Nathy Peluso regresa a CDMX con show explosivo en el Pepsi Center

agosto 19, 2025

Ciudad de México.- Tras su anuncio como headliner del festival Pulso GNP en Querétaro, Nathy Peluso confirma su regreso a la capital con un show en solitario el 28 de octubre en el Pepsi Center WTC. La presentación promete consolidar el vínculo cada vez más estrecho que la artista argentina mantiene con el público mexicano, ansioso por verla nuevamente después de su más reciente paso con el GRASA Tour.

Un espectáculo de energía híbrida que fusiona géneros musicales diversos

El concierto está planteado como una descarga de soul, hip hop, R&B y música latina, articulada en una puesta en escena donde conviven fuerza performática y sensibilidad interpretativa. Nathy Peluso ha construido una identidad artística basada en la versatilidad: puede transitar del rap incisivo a pasajes más íntimos o cadencias tropicales sin perder coherencia estética.

Su retorno llega en un momento de plena madurez creativa y escénica, lo que eleva las expectativas para este evento.

Trayectoria ascendente y evolución artística constante en su carrera musical

Desde su debut con Esmeralda (2017) y el reconocimiento internacional de Calambre (2020) —ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa— hasta el impacto expansivo de GRASA, la intérprete ha demostrado que la autenticidad puede convivir con ambición conceptual.

Sus letras exploran el crecimiento personal, la fama y las presiones contemporáneas del estrellato, mientras mantiene identidad visual y narrativa propias. Esta evolución la ha posicionado como una de las voces más innovadoras de la música latina actual.

Boletos disponibles y una invitación a disfrutar de una noche inolvidable

La venta general iniciará este 19 de agosto – 11:00 hrs a través de ticketmaster.com.mx y en las taquillas del Pepsi Center WTC. Con una mezcla de letras afiladas, intensidad vocal, pasión y baile, este show apunta a ser una noche imperdible para los seguidores de la escena alternativa y urbana latinoamericana, prometiendo un espectáculo que dejará huella en todos los asistentes.