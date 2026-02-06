Darkwave mexicano conquista el mainstream con La Bande Son Imaginaire en el Pepsi Center

febrero 5, 2026

La agrupación que rescató de las sombras el sonido del darkwave nacional, está lista para escribir un nuevo capítulo en su historia. La Bande-Son Imaginaire, el fenómeno musical nacido en Oaxaca, llevará su misticismo y ritmos envolventes al escenario del Pepsi Center el próximo 10 de septiembre.

El ascenso meteórico del darkwave oaxaqueño desde el underground al mainstream

Este evento se perfila como un “ritual” sonoro que promete transportar a los asistentes a las entrañas de la música mexicana contemporánea, fusionando la melancolía gótica con la energía de la pista de baile. Tras haber logrado un lleno total en el Teatro Metropólitan el año pasado, la banda ha demostrado ser una de las propuestas más respetadas y con mayor crecimiento en la escena actual.

Su éxito no solo es presencial, sino también digital. Su sencillo “Disco”, una colaboración con el icónico DJ Scorpio 69, se ha consolidado como un himno de los clubes alternativos, superando las 550 mil reproducciones en YouTube Music. Esta trayectoria los ha posicionado para representar a México en el extranjero, confirmando su participación en el Wave Gotik Treffen, uno de los festivales más grandes y oscuros del mundo.

Una amalgama sonora única que combina violines con beats electrónicos bailables

La Bande-Son Imaginaire es hoy la cara más representativa del darkwave hecho en México, gracias a una propuesta que desafía las etiquetas convencionales. El uso protagónico del violín se ha convertido en su sello de identidad, mezclando la influencia de su natal Oaxaca con una elegante pizca de música francesa para crear ambientes sonoros imaginarios.

La banda logra equilibrar la cultura mexicana con ritmos electrónicos de vanguardia, ofreciendo una experiencia audiovisual que trasciende lo musical. Su capacidad para generar hits en la escena alternativa los ha llevado a ser considerados la punta de lanza de un movimiento que combina la estética gótica con la modernidad de los sintetizadores.

Fechas de preventa y puntos de venta para el concierto en México

Los boletos para ser parte de esta experiencia en el Pepsi Center estarán disponibles en preventa Citibanamex el 6 de febrero. Esta fase de venta exclusiva permitirá a los seguidores más fieles asegurar su lugar en lo que promete ser uno de los conciertos más disruptivos del año en la capital del país.

Para el público general, las entradas se podrán adquirir un día después, el 7 de febrero, tanto en las taquillas del inmueble como a través del sistema Ticketmaster. Dado el impacto que la agrupación ha tenido en sus presentaciones previas, se recomienda estar atentos a la liberación de los accesos para no perderse esta cita con la oscuridad electrónica.