Clausuran banco de materiales en Apazapan por desacato

marzo 2, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) ejecutó una orden de clausura en un banco de materiales pétreos localizado en el municipio de Apazapan, ubicado en la región capital del estado de Veracruz.

Esto luego de que el personal del sitio obstruyera las facultades de inspección de la autoridad. Según el reporte oficial, los encargados impidieron el acceso a los inspectores para verificar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, lo que derivó en la suspensión inmediata de actividades como medida precautoria.

Sin embargo, la situación se agravó tras la colocación de los distintivos de clausura. El titular de la dependencia, Ángel Carrizales López, informó que los sellos oficiales fueron retirados sin autorización legal para retomar la extracción de material, un acto que constituye un delito grave de desacato.

Ante esta violación a la ley, la PMA anunció que dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se inicien las investigaciones ministeriales y se determinen las responsabilidades penales contra quienes resulten responsables.

El retiro de sellos de clausura por parte de particulares no solo invalida el proceso administrativo, sino que escala el conflicto al ámbito penal bajo la figura de quebrantamiento de sellos.

La PMA subrayó que la negativa a una inspección sugiere la posible falta de manifiestos de impacto ambiental o el incumplimiento de las medidas de mitigación necesarias para la explotación de canteras.

El funcionario estatal advirtió que no habrá tolerancia para empresas o particulares que intenten operar por encima de la legislación ambiental veracruzana.

Apazapan, al colindar con municipios con alta actividad ecoturística y extractiva como Jalcomulco, Emiliano Zapata, Puente Nacional y Tlaltetela, se encuentra bajo una vigilancia estricta para evitar la degradación del paisaje y de los cuerpos de agua cercanos.

La Procuraduría reiteró que las inspecciones continuarán en toda la zona centro para garantizar que la industria de materiales pétreos opere con los permisos correspondientes, aplicando las sanciones y multas previstas en la normativa con todo el rigor de la ley.