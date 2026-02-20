Muere Eric Dane, actor de Grey´s Anatomy, luego de luchar contra una enfermedad neurodegenerativa

febrero 19, 2026

El actor estadounidense Eric Dane, ampliamente reconocido por su participación en series como Grey’s Anatomy y Euphoria, murió el 19 de febrero de 2026 a los 53 años, tras enfrentar durante casi un año la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), padecimiento neurodegenerativo que afecta de manera progresiva la movilidad y el habla. El intérprete había hecho público su diagnóstico en 2025, decisión que marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional.

Dane alcanzó notoriedad internacional por su papel del doctor Mark Sloan en Grey’s Anatomy y más recientemente por interpretar a Cal Jacobs en Euphoria. En los meses posteriores a revelar su enfermedad, el actor se convirtió en una voz activa para visibilizar la ELA y promover la investigación médica. Su última aparición pública ocurrió en octubre de 2025, cuando, visiblemente afectado y en silla de ruedas, afirmó que continuaría luchando “hasta el último aliento”.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido por People, donde señalaron que el actor falleció acompañado de su esposa y de sus hijas, Billie y Georgia. En el mensaje destacaron su valentía durante la enfermedad y su compromiso por apoyar a quienes enfrentan el mismo diagnóstico. También solicitaron respeto y privacidad mientras atraviesan el duelo por la pérdida del artista.