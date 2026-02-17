Pulp confirma concierto en Ciudad de México tras años de ausencia

febrero 16, 2026

El fenómeno del Britpop recupera a uno de sus pilares más sofisticados con el anuncio oficial del retorno de Pulp a la Ciudad de México. Tras una ausencia que se prolongó por varios años, la agrupación liderada por el carismático Jarvis Cocker se presentará el próximo 2 de junio en el Palacio de los Deportes, marcando un reencuentro histórico que servirá de vitrina para presentar su nuevo material discográfico titulado More, el primer álbum de la banda en casi un cuarto de siglo.

El Palacio de los Deportes recibirá el renacimiento musical de Pulp

La banda de Sheffield, considerada uno de los “Big Four” del movimiento musical británico junto a Oasis, Blur y Suede, regresa para demostrar que no solo vive de la nostalgia. Este concierto promete ser un viaje por su narrativa dramática y su inconfundible sonido, permitiendo que los fanáticos mexicanos sean testigos de lo que Jarvis Cocker describe como un “renacimiento” musical que pone a prueba la vigencia creativa de una de las alineaciones más influyentes de los años 90.

Pulp no solo regresa para interpretar himnos generacionales como “Common People” o “Disco 2000”, sino para cuestionar qué es lo que sigue en su trayectoria. Los boletos para esta cita imperdible estarán disponibles para el público general a partir del 20 de febrero, y podrán adquirirse tanto en las taquillas del recinto como a través de la plataforma Ticketmaster, asegurando un lugar en una noche que promete ser el epicentro de la elegancia y el baile.

Jarvis Cocker explora la madurez y las emociones en el álbum More

El proceso de creación de More estuvo marcado por una transición profunda, donde Cocker decidió abandonar los conceptos abstractos para abrazar los instintos y las emociones puras. Este cambio fue impulsado por experiencias personales dolorosas, incluyendo el fallecimiento de su madre y de Steve Mackey, el bajista histórico del grupo. Al trabajar con el productor James Ford, la banda logró una grabación ágil y revitalizada que Jarvis considera que contiene algunas de las mejores letras de su carrera.

A través de piezas nuevas como “Farmer’s Market”, el álbum funciona como una meditación sobre el paso del tiempo y el esfuerzo consciente por valorar las bendiciones actuales. Jarvis Cocker comprende ahora la urgencia de crear y la importancia de “madurar” sin extinguir la chispa creativa, logrando una evolución definitiva. More es, en última instancia, una invitación abierta para que los oyentes logren reconectar con el entorno y decidan finalmente “tomar la vida por las solapas”.

Un tributo a Steve Mackey y la consolidación de un legado

Este nuevo capítulo discográfico representa un hito agridulce para la banda, ya que es el primer material desde Freaks (1987) en el que no participa Steve Mackey. Esta ausencia marca una transición hacia el presente de la agrupación, honrando la memoria del bajista mientras se consolidan como pilares del rock británico. Cabe recordar que la banda alcanzó su apogeo con el álbum Different Class, el cual ganó el Mercury Prize y se posicionó en la cima de las listas del Reino Unido.

La trayectoria de Pulp es una historia de perseverancia, pues tras su formación en 1978 y un debut difícil en 1983, lograron erigirse como estandartes culturales a mediados de los 90. Con la dirección artística de Cocker, la agrupación ha sabido retratar con maestría la vida de la clase obrera y la cultura británica. Su regreso a los escenarios mexicanos reafirma que su relevancia y pulso creativo están más vivos que nunca, listos para ofrecer una velada que equilibrará la sofisticación y la vulnerabilidad.