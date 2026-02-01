Destaca Liga Municipal de Voleibol en clasificatoria regional

febrero 1, 2026

Xalapa, Ver., 1 de febrero de 2026.- El municipio de Xalapa fue sede de la etapa regional clasificatoria a la Olimpiada Estatal Veracruz 2026 de Voleibol, albergando a equipos de seis municipios de la región.

Se tuvo la asistencia aproximada de 230 atletas en las distintas categorías y ramas.

Destacó la participación de ocho equipos xalapeños que participan en la Liga Municipal de Voleibol, quienes lograron avanzar a la siguiente fase en las ramas Varonil y Femenil, posicionando a Xalapa como el municipio con mayor fortaleza técnico-deportiva de la región.

Esta liga se desarrolla en el Gimnasio Fovissste, espacio perteneciente al catálogo de instalaciones municipales.

Los equipos clasificados a la Olimpiada Estatal Veracruz 2026 en la Rama Varonil Categoría Infantil Menor son: Tiburoncitos SDM; Infantil Mayor: Grey Ankara; Juvenil Menor, Xalapa VIP; Juvenil Mayor, Xalapa VIP.

En la Rama Femenil Infantil Menor: Xalapa VIP; Infantil Mayor: Xalapa VIP; Juvenil Menor: Leones UAX; Juvenil Mayor: Xalapa VIP.