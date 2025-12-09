Metro CDMX refuerza protocolos para traslado y rescate de animales

diciembre 9, 2025

El Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México reforzó sus protocolos para la protección y el rescate de animales en estaciones y vagones. En lo que va del año, el Metro reportó el hallazgo y resguardo de 11 animales exóticos y 73 mascotas, entre perros y gatos, acciones realizadas por la Brigada de Vigilancia Animal, personal de estaciones y policías del STC.

Los ejemplares rescatados incluyen reptiles y mamíferos exóticos como iguanas, serpientes, un caimán, una zarigüeya y aves, además de los canes y felinos más comunes. La presencia de estas especies en la red ha obligado a revisar protocolos de manejo y traslado para garantizar la seguridad de las personas y el bienestar de los animales.

En muchos casos, los animales fueron entregados a albergues, autoridades sanitarias o asociaciones civiles para valoración veterinaria, cuidados y posible reubicación o adopción. El Metro trabaja en coordinación con organizaciones especializadas para asegurar atención médica, evitar el estrés de los ejemplares y reducir riesgos de incidentes dentro de las instalaciones.

Mientras tanto, el Metro mantiene vigilancia permanente y protocolos actualizados para responder con rapidez ante nuevos hallazgos. Estas medidas buscan proteger tanto a las personas usuarias como a los animales, y promover soluciones que incluyan atención veterinaria, adopciones responsables y campañas informativas para prevenir futuros incidentes.