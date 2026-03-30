Medio portugués desata críticas por burlarse del himno mexicano

marzo 30, 2026

El medio portugués Sport TV generó polémica tras difundir un video en el que se burla del himno nacional mexicano, horas después del partido entre México y Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca.

Las imágenes, publicadas en TikTok, superaron miles de reproducciones y han provocado molestia en redes sociales, principalmente entre usuarios mexicanos que señalaron una falta de respeto.

En el video, tres influencers portugueses dan seguimiento a la previa del encuentro y, durante la ceremonia de los himnos, entonan “La cucaracha, ya no puede caminar” mientras sonaba el himno mexicano.

No obstante, minutos antes, los participantes habían calificado la cancha como “un terreno mítico” y “pasto sagrado”, en referencia al inmueble donde jugaron figuras como Diego Maradona y Pelé.

La difusión del contenido generó reacciones negativas entre aficionados mexicanos, quienes criticaron la actitud de los participantes y cuestionaron el manejo del contenido durante la cobertura.

Asimismo, usuarios portugueses reprocharon el hecho, al considerar que este tipo de conductas no son apropiadas en un contexto público, especialmente durante la interpretación de himnos nacionales.

Hasta el momento, el medio no ha emitido postura oficial ni ha ofrecido disculpas, mientras que el video tuvo que ser retirado de la plataforma tras la controversia generada en redes sociales.