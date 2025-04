Más de mil 500 trabajadores del Poder Ejecutivo siguen a la espera de una base

abril 9, 2025

*Algunos tienen más de 20 años de servicio como temporales o de contrato y sin certeza laboral

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- En más de 14 años la administración estatal no ha basificado trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, reconoció José Mayolo García Pérez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, quien dijo que hay afiliados con más de 20 años de servicios como trabajadores de contrato.

“Existe una lista de trabajadores que están en condiciones de trabajadores temporales administrativos, de contrato que demandan la basificación y la organización sindical, en su pliego petitorio ha solicitado al gobierno que genere un proyecto o programa para que esa gente pueda tener una estabilidad laboral a través de un nombramiento de base”.

Y es que, dijo, hay una lista de espera de más de mil 500 empleados de todas las dependencias del Poder Ejecutivo, algunos desde 5, 10 , 15, 20 y hasta 25 años de servicio.

En ese sentido, dijo que no ha habido proceso de entrega de bases desde la administración del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y con Javier Duarte de Ochoa se quedó un proyecto que no se pudo concretar.

“Por cuestiones presupuestales no se ha podido atender, pero eso no deja que nosotros no insistamos y sigamos solicitando que se les entregue a esta gente una base (…) Hay trabajadores que tienen hasta esa antigüedad (20 años) y hasta un poco más en esa situación laboral”.

García Pérez dijo que estos procesos de basificaciones está muy atrasado y la última vez que se intentó fue con Javier Duarte en el último año de su administración, pero no se logró concretar por la llegada de una nueva administración de un partido de oposición (PAN).

“Con Fidel hubo, mínimo, pero se generaron algunos movimientos de basificación”, concluyó.