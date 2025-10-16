Más de 96 vuelos se realizaron en puente aéreo durante el miércoles

octubre 16, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García indicó que se estableció un puente aéreo para llevar víveres, agua y rescate de mujeres embarazadas, enfermos y profesores que se encontraban en zonas incomunicadas en municipios de la zona norte del estado de Veracruz, con el apoyo de 17 aeronaves que realizaron 96 operaciones.

“Hoy (miércoles) tuvimos 17 naves que estuvieron haciendo 96 operaciones de sobre vuelos y aterrizaje para llevar despensas, agua, víveres, servicios de salud y rescatar a personas en diferentes municipios, comunidades en la Sierra de Huayacocotla, también en El Higo, en Ixhuatlán de Madero”.

Indicó que la Marina, Defensa Nacional han apoyado a las autoridades estatales para atender a la población.

Asimismo, informó en su reporte que en Álamo y Poza Rica llegó maquinaria, donde el avance en la limpieza es notorio, pero todavía hace falta.

En el caso del El Higo, agradeció la presencia de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo el miércoles, toda vez que los pobladores pudieron platicar con ella siente el plan de entrega de víveres, agua, cocinas móviles y la ayuda humanitaria.

“La presidenta Claudia Sheinbaum envió a levantar casa por casa el censo, a todas las familias afectadas que perdieron sus pertenencias y sus casas dañadas, ya están caminando los servidores de la nación y se lo agradecemos, vamos caminando, vamos avanzando”.

La mandataria veracruzana señaló que continuará en la zona de desastre hasta restablecer las condiciones de vida de todos los habitantes.