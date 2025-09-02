Marvel Zombies llega a Disney+ con una trama oscura y héroes convertidos en zombies

septiembre 2, 2025

Marvel Animation ha revelado el primer adelanto de Marvel Zombies, una serie animada de cuatro capítulos que promete llevar a los fanáticos a un oscuro y aterrador universo donde los héroes más poderosos enfrentan una amenaza sin precedentes. La producción estará disponible en Disney+ a partir del 24 de septiembre.

La intrigante trama de sobrevivencia en un mundo devastado por zombis

La historia se centra en un devastador brote que convierte a los Vengadores en zombis con súperpoderes. En medio de este caos, un grupo de sobrevivientes lucha por encontrar la clave para detener a estos no muertos y salvar su mundo. La serie muestra un paisaje distópico donde cada paso puede costar la vida o incluso las extremidades a los protagonistas. Este enfoque en la lucha por la supervivencia añade un nivel de tensión y drama que seguramente capturará la atención de los espectadores.

Creada por Bryan Andrews y Zeb Wells, la serie cuenta con un elenco de voces estelar que incluye a Elizabeth Olsen, Paul Rudd, Florence Pugh, David Harbour, Tessa Thompson, Simu Liu, Awkwafina, Hailee Steinfeld, Wyatt Russell, Randall Park, Iman Vellani y Dominique Thorne, entre otros. La producción ejecutiva está a cargo de Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Dana Vasquez-Eberhardt, Bryan Andrews y Zeb Wells, con producción de Danielle Costa y Carrie Wassenaar.

Personajes icónicos de Marvel y nuevas sorpresas que enriquecerán la narrativa

Este universo se conecta con el mundo presentado en What If…? y del UCM, donde aparecen figuras como Yelena Belova, Miss Marvel, Shang Chi y Guardián Rojo, además de un poderoso y contaminado Namor. Sin embargo, la gran sorpresa es la introducción de Blade, un personaje icónico que no había sido parte de esta saga animada y cinematográfica hasta ahora. La inclusión de estos rostros conocidos junto con nuevos personajes promete enriquecer la narrativa y ofrecer a los fanáticos una experiencia más completa y emocionante.

El origen del virus zombi y sus devastadoras consecuencias en el universo Marvel

La serie está inspirada en el cómic original de Marvel Zombies publicado en 2005, escrito por Robert Kirkman (creador de The Walking Dead) y dibujado por Sean Phillips. En esta historia, los héroes y villanos de la Tierra-2149 enfrentan un virus alienígena que convierte a los infectados en zombis que mantienen su inteligencia y poderes, pero que no pueden controlar su insaciable hambre. Este giro en la narrativa de zombis, donde los personajes retienen su conciencia, ofrece una perspectiva única sobre el género.

Un dato impactante es que el virus fue tan devastador que logró infectar incluso a Galactus, transformándolo en una fuerza cósmica imparable que consume planetas enteros. Esta característica del virus añade una capa adicional de peligro y misterio a la serie, haciendo que los espectadores se pregunten hasta dónde llegará esta amenaza.

Adaptaciones previas y diferencias significativas en la narrativa de la serie

Marvel Zombies ya fue adaptada en el episodio “What If… Zombies!?” dentro de la serie de Disney+. Sin embargo, a diferencia del cómic, en esta versión el brote zombi es causado por Janet Van Dyne, quien contrae el virus dentro del Reino Cuántico. Esta diferencia en el origen del virus proporciona un nuevo contexto para la historia, lo que puede llevar a giros inesperados y sorpresas a lo largo de la serie.

Con esta nueva producción, Marvel Animation promete una experiencia intensa y llena de acción, explorando un lado oscuro y aterrador de sus héroes favoritos. ¡Prepárate para vivir el apocalipsis zombi con superpoderes este 24 de septiembre en Disney+!