India inaugura su primer tren de pasajeros impulsado por hidrógeno

julio 17, 2026

Redación.- India dio un paso histórico hacia el transporte sustentable al poner en operación su primer tren de pasajeros impulsado por hidrógeno, una tecnología que elimina las emisiones contaminantes al generar únicamente vapor de agua como subproducto. El proyecto fue inaugurado este viernes por el primer ministro Narendra Modi en la estación de Jind, en el estado de Haryana.

El tren, denominado «NaMo Green Rail», fue desarrollado por Indian Railways y está conformado por dos unidades motrices alimentadas con celdas de combustible de hidrógeno y ocho vagones de pasajeros. Tiene capacidad para transportar alrededor de 2 mil 600 personas y alcanza una velocidad máxima de 75 kilómetros por hora.

Como parte de un proyecto piloto, el servicio operará inicialmente en la ruta Jind–Sonipat, en el norte del país, donde también se construyó infraestructura especializada para el almacenamiento y abastecimiento de hidrógeno.

La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno indio para reducir las emisiones de carbono, impulsar el uso de energías limpias y avanzar hacia la meta nacional de alcanzar emisiones netas cero para 2070. Además, coloca a India entre el reducido grupo de países que ya operan trenes de pasajeros impulsados por hidrógeno.