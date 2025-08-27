Noroña anuncia denuncia penal y desafuero contra “Alito” Moreno y 3 más tras trifulca en la Comisión Permanente

agosto 27, 2025

“Pase lo que pase el 1 de septiembre tomarán protesta integrantes del Poder Judicial”, garantiza

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La sesión de la Comisión Permanente, realizada esta tarde en el recinto de Xicoténcatl, terminó en una trifulca que derivó en denuncias y acusaciones entre legisladores. En conferencia de prensa, el presidente de la Comisión, Gerardo Fernández Noroña, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, así como contra otros tres legisladores.

Noroña explicó que la denuncia será por las agresiones sufridas durante la sesión, luego de que un auxiliar legislativo fuera empujado, tirado y pateado en medio del altercado. “Esto no puede volver a suceder”, advirtió el legislador, al recalcar que no permitirá que se repitan hechos de violencia dentro del Congreso.

Por su parte, Leonel Godoy, integrante de la Comisión Permanente, informó que a partir de mañana Fernández Noroña contará con un dispositivo de seguridad con el objetivo de evitar cualquier intento de acercamiento indebido por parte de Alejandro Moreno o de otros legisladores en contra del presidente del Senado de la República.

En el mismo sentido, Noroña aseguró que, “pésele a quien le pese”, el próximo 1 de septiembre los integrantes electos del nuevo Poder Judicial tomarán protesta en el Senado. Señaló que ninguna acción de presión o amenaza podrá frenar el cumplimiento de la ley.

Lo anterior surge tras la advertencia de Moreno Cárdenas, quien anunció que a partir de este martes convocará a la desobediencia civil, lo que incluye impedir la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial en la Cámara alta.