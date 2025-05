Lupillo Rivera abandona reality show por problemas de salud

mayo 1, 2025

Lupillo Rivera dejó a la audiencia con la boca abierta, luego de abandonar de forma repentina “La Casa de los Famosos”, donde participaba desde hacía más de dos meses. La noche del 30 de abril, el cantante tomó la decisión de retirarse del programa por supuestos motivos de salud, generando múltiples reacciones.

“Por una situación médica, una situación crítica, no voy a poder continuar aquí. Me la he pasado bien con ustedes, me la he pasado mal. Les pido disculpas a cada uno de ustedes, les pido disculpas a toda esta gran producción. Me encanta este juego, me encanta ganar, me encanta perder, me encanta discutir, me encanta poner las cosas en jaque. Los voy a extrañar mucho”.

Posteriormente, el cantante apareció en el foro del programa durante una gala especial para hablar públicamente sobre lo ocurrido. Aunque no dio muchos detalles del problema médico, reveló que la reciente pérdida de un amigo cercano también influyó emocionalmente en su decisión.

Aunque la decisión fue personal, Lupillo subrayó que no fue fácil, ya que su compromiso profesional siempre ha sido una prioridad para él.

Tras la salida del cantante, su hija Lupita Rivera compartió un mensaje en nombre de la familia, agradeciendo las muestras de cariño y apoyo del público.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer información específica sobre el estado de salud del cantante.

Las reacciones del público no se hicieron esperar, usuarios en redes sociales especulan que la salida del intérprete de regional mexicano, se debe a su baja popularidad entre la audiencia y que no alcanzaría ni siquiera el tercer lugar.