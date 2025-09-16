Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México

Elaine Haro se convierte en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México

septiembre 16, 2025

La noche del 14 de septiembre, Galilea Montijo anunció en vivo que Elaine Haro fue la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México, luego de una reñida votación que mantuvo en suspenso a los televidentes. Minutos antes del anuncio, la conductora pidió a Shiky y Elaine que salieran al jardín para subir a la silla giratoria.

“Uno de ellos dos esta noche por su decisión abandona la casa, en mis manos el nombre de la persona que abandona la casa… Llegó el momento. Ya estoy de regreso, les pido que por favor pasen al jardín, uno por uno subirán a la puerta giratoria”, expresó Montijo.

Elaine Haro abandona la competencia tras 50 días dentro del reality

Finalmente, la presentadora reveló que Elaine Haro recibió la menor cantidad de votos, lo que marcó el fin de su estancia en la casa.

“Por decisión del público la persona que abandona La Casa de los Famosos México tras 50 días es Elaine abandona la casa tras 50 días”, sentenció Montijo.

La actriz reaccionó con una sonrisa al escuchar su nombre, se levantó de la silla giratoria y se dirigió al auto que la trasladó al foro, sin oportunidad de despedirse de sus compañeros. Su nominación se dio tras el cambio en las reglas ocurrido el 10 de septiembre, cuando Guana, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Shiky y Alexis Ayala le otorgaron puntos en el confesionario.

Entre lágrimas, la actriz se reencontró con su madre y habló de su experiencia

Ya en el foro, Haro fue recibida por Montijo, quien le preguntó sobre su sentir tras su paso por el reality. Posteriormente, la actriz se dirigió a la post gala de ViX, donde no pudo contener el llanto al reencontrarse con su madre.

“Mamá, mamá”, gritó la joven al verla entre el público. Marie Claire, conmovida por la escena, intentó consolarla al decir: “Ahorita, ahorita, ya ves cómo son las reglas de este reality”.

Elaine Haro agradece su participación y revela emociones personales tras su salida

En su intervención, Haro aseguró sentirse satisfecha con su recorrido en el programa.

“Raro, pero pues me pude despedir con eso me quedo tranquila. Feliz de que Shiky haya regresado… Que luchen los dos (cuartos). Ha sido esto una locura”, dijo. También admitió que ya presentía su eliminación desde días antes.

“A un pasito de la final, feliz y bien agradecida, ya tenía esta intuición desde que inició la semana… Me puse en las manos de Dios y dije ‘voy a estar feliz con el que sea el resultado’, me sorprende que esté tan tranquila, pensé que iba a ser un mar de lágrimas”, compartió.

Finalmente, la actriz reconoció que su mayor preocupación era defraudar a su familia. “Mi mamá y mi hermana son todo para mí… Verlas felices, dije ‘están bien conmigo’. Uno lo vive raro adentro, perdónenme y verlas fue una sensación de mucha relajación y orgullo, de decir ‘aquí están conmigo’”, precisó.