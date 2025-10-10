Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia digital y mediática

octubre 10, 2025

La actriz y cantante Belinda interpuso acciones legales contra Guadalupe “Lupillo” Rivera a raíz de que él mencionara una presunta relación en su libro “Tragos Amargos”, sin su consentimiento.

De acuerdo con la denuncia presentada el 2 de octubre, Rivera cometió actos de violencia digital y mediática al revelar detalles íntimos de la vida privada de la cantante en su autobiografía.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para Belinda, garantizando su seguridad, integridad y dignidad.

Entre las disposiciones establecidas, se prohíbe al cantante acercarse o comunicarse con ella, así como realizar conductas de intimidación o molestia, además de eliminar cualquier contenido ofensivo en redes sociales.

La acusación se originó tras la publicación de su libro, donde el cantautor relata detalles de su supuesto romance y la ruptura con la intérprete de “Luz sin gravedad” durante su participación en un reality show.

Sus representantes legales subrayaron que ser figura pública no justifica la divulgación de aspectos íntimos sin su autorización. Señalaron actos como violencia de género y de derechos humanos.

También exigen que Lupillo Rivera inicie tratamiento psicológico y se abstenga de cualquier conducta que pueda afectar a la cantante. Hasta ahora, el cantante no ha emitido una postura oficial.