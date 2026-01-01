Lluvias y chubascos en Veracruz

enero 1, 2026

En el transcurso de este día, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, así como la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua (durante esta mañana). Asimismo, se prevé que, durante la tarde, dicha vaguada deje de afectar al país. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste mexicano. Finalmente, la masa de aire ártico asociada al frente núm. 25 modificará sus características térmicas, dejando de afectar al país. Sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila una línea seca que originará fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país, a partir del día viernes.

Toda la información en: https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/pronosticossubmenu/pronostico-extendido-a-96-horas



Pronóstico de lluvias para hoy 01 de enero de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán y Tabasco.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la mañana: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrán estar acompañadas con descargas eléctricas, además podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carretero y zonas urbanas.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 01 de enero de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.



Pronóstico de viento y oleaje para hoy 01 de enero de 2026:

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, disminuyendo durante la tarde: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora y Chihuahua.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Coahuila, Durango, Sinaloa y costas de Jalisco y Colima.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura, disminuyendo durante la tarde: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Condiciones de cielo parcialmente nublado en el transcurso del día. Por la mañana ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como muy frío con heladas en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado; sin lluvia en la Ciudad de México y en el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Península de Baja California: Cielo nublado durante el día, con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, las cuales podrían acompañarse con posibles descargas eléctricas y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de arroyos. Chubascos en Baja California Sur. Por la mañana, ambiente frío en la región y muy frío a gélido con posibles heladas en zonas serranas de Baja California; adicionalmente, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California. Durante la tarde, ambiente templado en Baja California y Baja California Sur. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California y el golfo California, así como viento de 5 a 15 km/h con rachas de 35 km/h en Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas, y originar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de los niveles de ríos y arroyos. Sin lluvia en Sinaloa. Por la mañana ambiente frío a fresco en la región, así como muy frío a gélido con heladas y condiciones para la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora. Durante la tarde, ambiente templado en Sonora y cálido a caluroso en Sinaloa. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sinaloa.

Pacífico Centro: Cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Michoacán; sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío en zonas serranas de Jalisco y muy frío en zonas serranas de Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Jalisco y Colima, así como rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región. Se prevé oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco y Colima.

Pacífico Sur: Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y muy frío en zonas serranas de Oaxaca. Bancos de niebla en zonas altas de Oaxaca y Chiapas. Durante la tarde, ambiente templado en la región, y ambiente cálido a caluroso en Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h en istmo y golfo de Tehuantepec (Chiapas y Oaxaca). Asimismo, viento de dirección variable con rachas de hasta 35 km/h en Guerrero. Se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias e intervalos de chubascos en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca) y lluvias aisladas en Tabasco; sin lluvia en Tamaulipas. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, frío en zonas altas de Tamaulipas y muy frío en zonas altas de Veracruz. Bancos de niebla en la región. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 50 km/h en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Se prevé cielo medio nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco. Durante la tarde, ambiente templado. Viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: Condiciones de cielo medio nublado a nublado, con chubascos en Chihuahua y sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas, así como gélido con heladas en zonas serranas de Durango y Coahuila. A su vez, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Chihuahua. Durante la tarde, ambiente fresco a templado; cálido en Durango (oeste). Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Chihuahua; viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Durango; además de viento de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h en el resto de la región.

Mesa Central: Cielo parcialmente nublado durante el día, sin lluvia en la región. Durante la mañana, ambiente muy frío a frío con heladas en zonas altas. Por la tarde, ambiente fresco a templado. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Coatzacoalcos, Ver., 33.1; Centro, Tab., 23.0 y Ensenada, B.C., 17.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Ciudad Altamirano, Gro., 37.9; Apatzingán, Mich., 36.3; Puerto Ángel, Oax., 32.8; Río Tomatlán, Jal., 31.4; Acaponeta, Nay., 31.1; Ciudad Constitución, B.C.S., 29.1; Arrecifes Xcalak, Q. Roo, 28.1; y Observatorio de Tacubaya, CDMX, 21.5.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Nevado de Toluca, Edo. Méx., -0.1; Huamantla, Pue., 0.6; Apan, Hgo., 0.9; Mariposa Monarca, Mich., 1.4; La Michila, Dgo., 1.8; Perote, Ver., 2.7; El Vergel, Chih., 6.7; y Aeropuerto Internacional de la CDMX, 8.0.