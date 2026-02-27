Listos los Octavos de Final de la UEFA Champions League
febrero 27, 2026
La UEFA realizó este viernes el sorteo de los Octavos de Final de la UEFA Champions League, con lo que quedaron definidos los cruces rumbo a la final que se disputará el 30 de mayo en la Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.
La ceremonia contó con la participación del exfutbolista croata Ivan Rakitic como anfitrión. Los partidos de ida se jugarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 17 y 18 del mismo mes.
Entre los enfrentamientos más atractivos destaca el choque entre Real Madrid vs. Manchester City, PSG vs. Chelsea, así como el juego entre Newcastle United vs. Barcelona y Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur.
Los cruces completos de Octavos de Final son:
- PSG vs. Chelsea
- Real Madrid vs. Manchester City
- Newcastle United vs. Barcelona
- Bodø/Glimt vs. Sporting CP
- Galatasaray vs. Liverpool
- Atalanta vs. Bayern Múnich
- Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur
- Bayer Leverkusen vs. Arsenal
Los vencedores de esta serie disputarán los Cuartos de Final, programados entre el 7 y el 15 de abril.