Fenerbahçe despide a Mourinho tras quedar fuera de Champions

agosto 29, 2025

El director técnico portugués, José Mourinho, ha sido destituido del Fenerbahçe, luego de caer en el playoff de clasificación a la Champions League. El equipo turco perdió por uno a cero frente al Benfica en la última ronda previa.

El gigante de Estambul informó mediante un comunicado la destitución del special one, “hemos despedido a José Mourinho, quien ha sido el entrenador de nuestro Equipo Profesional A de Fútbol desde la temporada 2024-2025. Le agradecemos su esfuerzo por nuestro equipo y le deseamos éxito en su carrera”, se lee en la publicación.

Mourinho fue nombrado técnico de los canarios amarillos en junio de 2024 con un contrato de dos años y varias cláusulas por rendimiento; una de ellas fue la consigna de devolver al equipo a las grandes competencias europeas. Durante su etapa dirigió un total de 62 encuentros, registrando 37 victorias, 14 empates y 11 derrotas, con un porcentaje de efectividad del 67.2%.

Según la prensa de Turquía, la relación entre el club y el entrenador ya estaba empezando a ser negativa, pues entre la exigencia de fichajes (algunas en críticas públicas hacia su directiva), el subcampeonato de la anterior temporada y la mala racha con la que se seguía, la eliminación frente al Bénfica fue lo que culminó en la decisión unánime para dar por terminada la relación laboral de Mourinho al frente del equipo.

Una de las peticiones más fuertes que había hecho el entrenador luso para reforzar su medio campo, fue la de Edson Álvarez, quien ahora se centra la preocupación por su futuro, pues ahora se encuentra sin entrenador en una experiencia y cultura totalmente distinta a la Premier League o a la Eredivisie.