Quedan listos los cuartos de final de la UEFA Champions League
marzo 19, 2026
Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 quedaron definidos tras la conclusión de los octavos de final, con varios cruces destacados entre equipos.
Los partidos de ida se jugarán el próximo 7 y 8 de abril; el primer día se enfrentarán Sporting CP contra Arsenal, así como Real Madrid ante Bayern München.
Mientras que el día siguiente, el 8 de abril, el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid; por otro lado, Paris Saint-Germain se medirá con el Liverpool.
Los encuentros de vuelta se disputarán el 14 y 15 de abril, con los duelos invertidos en condición de localía, que definirán a los cuatro semifinalistas del torneo.
De acuerdo con el cuadro, los partidos de semifinal están programados para finales de abril y principios de mayo.
La final del torneo se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.