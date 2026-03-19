Quedan listos los cuartos de final de la UEFA Champions League

Quedan listos los cuartos de final de la UEFA Champions League

marzo 19, 2026

Los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 quedaron definidos tras la conclusión de los octavos de final, con varios cruces destacados entre equipos.

Los partidos de ida se jugarán el próximo 7 y 8 de abril; el primer día se enfrentarán Sporting CP contra Arsenal, así como Real Madrid ante Bayern München.

Mientras que el día siguiente, el 8 de abril, el FC Barcelona recibirá al Atlético de Madrid; por otro lado, Paris Saint-Germain se medirá con el Liverpool.

Los encuentros de vuelta se disputarán el 14 y 15 de abril, con los duelos invertidos en condición de localía, que definirán a los cuatro semifinalistas del torneo.

De acuerdo con el cuadro, los partidos de semifinal están programados para finales de abril y principios de mayo.

La final del torneo se jugará el 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna, en Budapest, Hungría.