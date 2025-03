Lanzan primer tráiler del live action de ‘Lilo & Stitch’

marzo 12, 2025

Tras varios meses lanzando pequeños vistazos, Disney finalmente estrenó este miércoles el primer avance oficial de Lilo & Stitch, su próxima película live action.

El adelanto, de alrededor de 2 minutos y medio, empieza con el escape de Stitch tras ser capturado por ser considerado un experimento peligroso y muestra su llegada a la Tierra, mostrando secuencias bastante similares a las de la película animada original.

Pese a que la trama parece ser la misma, en la que Stitch es adoptado por Lilo y su hermana mayor Nani, para luego ser perseguido por múltiples oficiales intergalácticas en Hawaii, el adelanto muestra muchas escenas nuevas o modificadas.

Lo que más resalta es, sin duda, los personajes y sus personalidades, pues mientras Stitch es el mismo alienígena travieso pero adorables, Lilo es mostrada como niña curiosa e introvertida.

Lilo & Stitch está dirigida por Dean Fleischer-Camp, creador de la cinta animada, Marcel the Shell with Shoes On, la cual estuvo nominada a un Oscar. La cinta estrenará en cines el próximo 22 de mayo.