Josh D’Amaro será el nuevo CEO de Disney

febrero 3, 2026

La búsqueda del sucesor de una de las figuras más influyentes de Hollywood ha llegado a su fin. The Walt Disney Company anunció oficialmente este martes que Josh D’Amaro ha sido el elegido para ocupar el cargo de Director Ejecutivo (CEO), tomando la estafeta que dejará el veterano Bob Iger.

Josh D’Amaro, quien hasta ahora se desempeñaba como el Presidente de la división de Parques, Experiencias y Productos, asumirá el mando de manera oficial a partir del mes de marzo. Su ascenso no es una sorpresa para los analistas de la industria, ya que en los últimos años se consolidó como el favorito de los inversionistas y, sobre todo, de los fanáticos, gracias a su estilo de gestión cercano y su enfoque en la modernización de los parques y hoteles de Disney.

D’Amaro, de 54 años, fue elegido entre varios candidatos internos considerados para suceder a Iger. Entre ellos estaban Dana Walden, copresidenta del área de entretenimiento y jefa de televisión; Alan Bergman, también copresidente de entretenimiento y responsable del negocio cinematográfico; y Jimmy Pitaro, presidente de ESPN.

El reto de la era post-Iger

La tarea para el nuevo CEO no será sencilla. Josh D’Amaro recibirá las llaves de un imperio que navega por una transformación digital profunda, con el desafío de rentabilizar definitivamente sus plataformas de streaming y mantener la relevancia de sus estudios cinematográficos en un mercado cada vez más saturado. Sin embargo, su trayectoria de 28 años en la compañía le otorga un conocimiento profundo de la cultura organizacional de Disney.

Bob Iger, quien regresó de su retiro en 2022 para enderezar el rumbo de la empresa tras la desastrosa gestión de Bob Chapek, trabajará de cerca con Josh durante un periodo de transición para garantizar que los proyectos estratégicos no pierdan ritmo.

Un líder con “polvo de hadas”

A diferencia de perfiles más técnicos o financieros, Josh D’Amaro es conocido por su presencia constante en los parques, interactuando con empleados y visitantes. Esta “magia” personal, combinada con su conocimiento y profunda pasión por la marca Disney, será vital para calmar las aguas al interior de la compañía y mantener una estructura equilibrada.