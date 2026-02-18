Disney lanza Locker Diaries con episodios cortos en formato vertical digital

febrero 17, 2026

Disney continúa expandiendo sus horizontes narrativos con una propuesta innovadora diseñada para capturar la atención de las nuevas audiencias digitales. A través de un formato breve y visualmente dinámico, la compañía ha lanzado una serie antológica que permite a los espectadores sumergirse en los pasillos de sus escuelas favoritas, utilizando un elemento tan cotidiano como un casillero escolar para abrir la puerta a historias inéditas de sus franquicias más queridas.

Locker Diaries explora los pasillos de las escuelas más famosas de Disney Channel

Esta nueva serie antológica de formato corto titulada “Locker Diaries” ya ha comenzado a desplegar su magia, integrando personajes de éxitos mundiales como “ZOMBIES”, “Descendants” y “Phineas and Ferb”. Los primeros dos episodios de “Locker Diaries: ZOMBIES” se encuentran disponibles actualmente en plataformas como Disney+, YouTube, Instagram y TikTok, con nuevos lanzamientos programados para cada sábado hasta mediados de abril. Además de su presencia digital, el contenido llegará el próximo mes a la pantalla de Disney Channel y su servicio bajo demanda.

La premisa de la serie busca ofrecer a las audiencias una perspectiva fresca al invitarlas a echar un vistazo al interior de los pasillos y las vidas de sus protagonistas. Cada vez que se abre la puerta de un casillero, se revela una aventura de tamaño reducido que puede variar entre lo dramático, lo cómico o incluso lo sorprendente. Este enfoque permite una conexión más íntima con el entorno escolar de los personajes, transformando un espacio común en el escenario de relatos breves pero impactantes.

La franquicia de ZOMBIES encabeza esta innovadora experiencia visual en formato vertical

El inicio de este proyecto está marcado por “Locker Diaries: ZOMBIES”, que presenta 11 episodios de acción real centrados en el drama que se vive en las escuelas de Sunnyside y Shadyside. Para mantener la autenticidad, actores como Malachi Barton (Victor), Freya Skye (Nova), Swayam Bhatia (Vera), Julian Lerner (Ray) y Mekonnen Knife (Vargas) regresan para interpretar nuevamente sus roles de “ZOMBIES 4: Dawn of the Vampires”. La serie ha sido diseñada específicamente para el consumo en dispositivos móviles, aprovechando el encuadre vertical al presentar cada historia a través del marco de un casillero abierto.

Mientras los fans disfrutan de estas entregas, se espera que los episodios dedicados a “Phineas and Ferb” y “Descendants” se estrenen más adelante este año. Por ahora, los seguidores pueden explorar otros contenidos como “Cartoonified! with Phineas and Ferb” en Disney+ o sintonizar el “Descendants / ZOMBIES Worlds Collide Tour: Concert Special” el próximo viernes 20 de febrero. Esta estrategia reafirma el compromiso de Disney de mantener vivo el interés por sus sagas más populares a través de múltiples formatos y plataformas de visualización.