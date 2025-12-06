La Cuarta Transformación, movimiento que por siete años impulsa la justicia social: Rocío Nahle

diciembre 6, 2025

Xalapa, Ver., sábado 06 de diciembre de 2025.– Desde la Plaza de la Constitución, la gobernadora Rocío Nahle García acompañó y respaldó a la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, al responder al llamado nacional para conmemorar los siete años del inicio de la Cuarta Transformación.

“Un movimiento que ha impulsado la justicia social y el bienestar del pueblo”, expresó la Mandataria veracruzana.

Junto a integrantes del Gabinete legal y ampliado del Gobierno de México, legisladoras y legisladores veracruzanos, así como dirigencias nacionales de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, la Gobernadora formó parte de las más de 600 mil personas que se congregaron para celebrar este gran momento de unidad y fuerza nacional.

La Presidenta de México destacó los avances alcanzados: la salida de la pobreza de 13.5 millones de mexicanas y mexicanos; el fortalecimiento del bienestar social a través de programas hoy reconocidos como derechos constitucionales; el incremento del 125% al salario mínimo; la estabilidad económica y la fortaleza del peso; así como un récord histórico en inversión extranjera directa.

Asimismo, reconoció el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, subrayando el carácter histórico del movimiento transformador:

“Venimos a celebrar siete años del inicio de una nueva era en nuestro querido México. Pasamos de un país gobernado por una oligarquía a una verdadera democracia, donde el gobierno trabaja para todas y todos, especialmente para quien más lo necesita. Llegamos al gobierno para dar continuidad y profundizar la transformación de la vida pública de México”.