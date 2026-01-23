Justicia para cada persona vulnerable, prioridad y propósito de la CEDHV

enero 22, 2026

Xalapa, Ver., 22 de enero de 2026.- En presencia de diputadas y diputados de la LXVII Legislatura y de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) expuso las principales acciones que realizó durante el año 2025 para garantizar que ninguna persona en la entidad sea sujeta a actos de discriminación.

En el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, a las 16:11 horas, los diputados Omar Edmundo Blanco Martínez y Héctor Yunes Landa y la diputada Victoria Gutiérrez Pérez, presidente, secretario y vocal, respectivamente, tuvieron a su cargo la recepción de la encargada de despacho de la CEDHV, Minerva Regina Pérez López, la conducción de la comparecencia y la cesión de la voz.

En su presentación, la funcionaria desglosó el total de las ocho mil 308 solicitudes de intervención recibidas por el organismo correspondientes a orientaciones, gestiones, antecedentes y ayudas humanitarias por hechos ocurridos principalmente en Xalapa, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba y Tuxpan, además de las atendidas en los módulos itinerantes instalados en las cabeceras de los 12 municipios de la Zona Norte Alta.

Dijo que, para verificar que sean respetados los derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), la CEDHV visitó los 17 centros de reinserción social (ceresos) de la entidad, el Módulo Preventivo de 72 horas “Penalito” y el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, de lo que derivaron 175 observaciones, de éstas, 100 fueron solventadas y 75 se encuentran en trámite.

Con apoyo de las Delegaciones Étnicas y Regionales –añadió-, el organismo realizó supervisiones a 167 cárceles municipales. De las 397 observaciones, 53 fueron subsanadas y 344 están en proceso de atención.

De acuerdo con la encargada de despacho, la CEDHV atendió casi cuatro mil solicitudes de diversos grupos en situación de vulnerabilidad, como personas mayores, con VIH, migrantes, con discapacidad, víctimas de violencia por razones de género, niñas, niños y adolescentes e indígenas.

Además, de manera permanente, la Comisión estatal asiste a las y los familiares de personas desaparecidas. En 2025 realizó casi dos mil labores de acompañamiento.

Minerva Pérez López informó que, para vigilar el respeto a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, la CEDHV realizó 22 visitas al Centro de Asistencia Social del DIF Estatal y dio información sobre sus derechos a 52 adolescentes no acompañados y a los familiares de 300 niñas y niños albergados.

También indicó que los derechos respecto de los cuales se acreditó un mayor número de violaciones fueron: de la víctima o de la persona ofendida, de acceso a la justicia, a no sufrir tortura, a la integridad personal y a la seguridad social. Las recomendaciones, agregó, fueron dirigidas a 23 autoridades, 12 municipales y 11 estatales.

De las 90 recomendaciones emitidas –prosiguió la funcionaria-, en 70 quedaron acreditadas violaciones a derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad.

Además, para asegurar un desempeño institucional eficiente y transparente, la CEDHV cumplió con sus obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, de gestión documental archivística y atención de asuntos jurídicos.

Por último, la encargada de despacho informó acerca de las actividades relativas a la promoción de los derechos humanos mediante la difusión de contenidos y experiencias formativas que permitió la vinculación con autoridades de 142 entidades, organismos, dependencias de los tres órdenes de gobierno y organizaciones.

Participación de diputadas y diputados

En la primera ronda participaron las diputadas Lucía Begoña Canales Barturen, del Grupo Legislativo de Morena; Luz Alicia Delfín Rodríguez, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN); Montserrat Ortega Ruiz, del Grupo Legislativo Mixto Veracruz Nos Une (VNU), y Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), así como el diputado Urbano Bautista Martínez, del Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Preguntaron acerca de la actuación de la Comisión ante el motín en el cereso de Tuxpan, el estado que guardan las quejas y qué acciones preventivas realiza para salvaguardar los derechos de las PPL; centros con el mayor número de quejas; recursos utilizados para garantizar que las recomendaciones realmente reparen el daño; consecuencias que perciben las autoridades al no aceptar la recomendación y si existen expedientes activos por quejas en el suministro de agua en contra de Grupo MAS.

Además del acompañamiento, qué otras actividades se realizan con los colectivos de personas desparecidas; la vinculación de la CEDHV con otros grupos vulnerables; medidas de colaboración con autoridades en atención a migrantes, en especial a menores de edad que viajan no acompañados, y si se realizó la solicitud al Congreso del Estado para llamar a comparecer a las instituciones que no aceptaron las recomendaciones.

También, si existe rezago de expedientes; atención a las quejas del Grupo Multisectorial VIH-Sida por el desabasto de fórmula láctea y la protección a sus datos personales; de las solicitudes realizadas cuántas se convierten en quejas formales; indicadores que verifican si las intervenciones inciden en la vida de las personas y que no exista reincidencia; acompañamiento adicional que se ofrece cuando las recomendaciones no son aceptadas y qué propuestas podrían implementarse para que las intervenciones sean preventivas y no reactivas.

Durante la segunda ronda, las legisladoras María Elena Córdova Molina (MC), Elizabeth Morales García (PT), Montserrat Ortega Ruiz (VNU), Roxana Barragán Hernández (PVEM) y Astrid Sánchez Moguel (Morena) cuestionaron sobre la intervención de la CEDHV en los casos del periodista Rafael León y del reportero Carlos Castro, su colaboración con la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP); recomendaciones rechazadas por la FGE; capacitación y participación en los procesos de entrega-recepción de las administraciones municipales, sobre todo, en lo concerniente a las políticas municipales.

También solicitaron su opinión sobre la tardanza en la atención para el trámite de reemplacamiento en módulos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan); el estatus actual del homicidio de dos campesinos de Perote; acciones para persuadir en casos de violaciones a los derechos humanos por discriminación; estrategias para que la Comisión se articule para la construcción de políticas públicas; medidas a adoptar en contra de autoridades reincidentes; recomendaciones iniciadas por tortura y acciones para visualizar la violencia contra las mujeres.

Por último, preguntaron acerca de los mecanismos para garantizar la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad y qué tipo de quejas tienen más incidencia; estrategias a implementar para supervisar, promover y evaluar que las instituciones de seguridad brinden su servicio a la ciudadanía en apego a los derechos humanos; apoyos y acompañamiento a damnificados por las inundaciones en el norte de la entidad y respaldo a la comunidad LGBTIQ+.

Después del mensaje final de las legisladoras Lucía Begoña Canales Barturen, Montserrat Ortega Ruiz, Elizabeth Morales García, María Elena Córdova Molina y del legislador Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, a las 18:03 horas, el presidente de la comisión legislativa declaró finalizada la comparecencia.

Concluyó así el ciclo de comparecencias de los organismos autónomos del estado ante la LXVII Legislatura correspondiente al ejercicio 2025.