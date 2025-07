Julio César Chávez acepta que su hijo conoce narcos pero niega nexos

julio 8, 2025

El legendario exboxeador mexicano Julio César Chávez admitió que su hijo, Julio César Chávez Jr., ha conocido a personas vinculadas al narcotráfico, pero insistió en que eso no lo convierte en delincuente.

Las declaraciones se dan después del arresto del excampeón de boxeo en Los Ángeles por violaciones migratorias y una orden de captura activa en México por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

“Conoce a mucha gente que anda en esas cosas. Si vivimos en Culiacán, sería imposible no conocerlos, pero eso no indica nada”, declaró el expugilista. “Yo en mi tiempo conocí a todo mundo y, gracias a Dios, nunca se me señaló”.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, confirmó que la investigación contra Chávez Jr. inició en 2019 tras una denuncia de Estados Unidos por crimen organizado, tráfico de armas y drogas.

El boxeador, de 39 años, enfrenta acusaciones de lavado de dinero y nexos con el narcotráfico, aunque su padre insiste en su inocencia: “Mi hijo será lo que quieras, todo, pero menos un delincuente y menos todo lo que se le está reprochando”.

Chávez Jr. fue detenido el 27 de junio por Inmigración de Estados Unidos por exceder su visa y falsificar documentos para obtener su green card, aunque su arresto se ejecutó después de su pelea perdida contra el influencer Jake Paul.

“¿Por qué lo dejaron pelear si ya tenían la orden?”, cuestionó Chávez padre, quien aseguró que su hijo lleva tres años pagando impuestos en Estados Unidos y que están preparados para “pelear legalmente” si es extraditado a México.

El excampeón mundial, quien en el pasado admitió amistades con narcos como Amado Carrillo Fuentes, aseguró que su familia “confía en las leyes”.