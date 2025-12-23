Jubilados protestan a 10 años de desalojo violento; aún exigen justicia

diciembre 23, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Integrantes de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) se manifestaron este martes en el centro histórico de la ciudad de Xalapa, para recordar los hechos del 23 de diciembre de 2015, fecha que el colectivo califica como «el día más negro en la historia de los veracruzanos», cuando jubilados y pensionados fueron desalojados violentamente por la fuerza pública mientras demandaban el pago de sus prestaciones legítimas.

Sergio Téllez Galván, presidente de la COPIPEV, recordó ante los asistentes la agresividad del operativo ordenado hace diez años contra adultos mayores que habían dedicado más de tres décadas al servicio del Estado.

Durante el acto simbólico, que incluyó cantos tradicionales como La Rama y consignas que denuncian «3 mil 650 días esperando justicia», los manifestantes enfatizaron que la agresión no solo fue física, sino un golpe directo a la dignidad de un sector vulnerable que, desde entonces, ha tenido que luchar contra el miedo para mantener viva la memoria de aquel desalojo.

Respecto a la ruta legal, la dirigencia de la coalición informó sobre avances parciales en las dos denuncias interpuestas.

Sobre el presunto desvío de la Reserva Técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), cuyo daño patrimonial se estima en cerca de dos mil millones de pesos, Téllez Galván señaló que la investigación ha sido reabierta tras un intento inicial de la Fiscalía por darla por concluida.

Por otro lado, en lo referente a la represión policial, se confirmó la reciente vinculación a proceso de tres personas, aunque el colectivo insiste en que la justicia no será plena hasta que se sancione a toda la cadena de mando, incluyendo a los altos funcionarios que en su momento admitieron públicamente haber ordenado la intervención.

El movimiento busca sentar un precedente para proteger a las futuras generaciones de trabajadores. Como parte de este esfuerzo por la memoria histórica, el colectivo impulsa ante el Congreso local una iniciativa para declarar formalmente el 23 de diciembre como el «Día de la Dignidad de las Personas Jubiladas en Veracruz».

Con esta propuesta, buscan que la fecha deje de ser únicamente un recordatorio de la violencia estatal para convertirse en un símbolo de resistencia y respeto a los derechos humanos de las personas adultas mayores.