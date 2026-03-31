CEO de Air Canada renuncia a una semana de avionazo en NY

marzo 30, 2026

El consejero delegado de Air Canada, Michael Rousseau, anunció que dejará la compañía a finales de año, tras la polémica provocada por su reciente decisión de emitir un mensaje de condolencias por un accidente mortal únicamente en inglés y no en francés, el otro idioma oficial del país.

Air Canada, la mayor aerolínea canadiense y una de las más grandes de Norteamérica, informó de la decisión de Michael Rousseau en un comunicado distribuido a los medios de comunicación en el que desligó la salida de su máximo ejecutivo de la polémica causada por el mensaje que distribuyó hace justo una semana.

“Rousseau ha alcanzado una edad natural de jubilación. Su decisión es coherente con el enfoque sostenido del consejo en la planificación de la sucesión del consejero delegado”, afirmó la aerolínea.

El anuncio se produce una semana después de que Michael Rousseau, de 68 años, emitiera un video de casi cuatro minutos en inglés para lamentar el accidente en el aeropuerto estadounidense de LaGuardia, en Nueva York, en el que murieron dos pilotos de la compañía.

⇒ Tras la emisión del video en las redes sociales de la compañía, en el que Rousseau solo pronuncia una palabra en francés, los principales dirigentes políticos de Canadá criticaron al directivo.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que estaba “muy decepcionado” con el mensaje monolingüe de Michael Rousseau, mientras que el jefe de Gobierno de la provincia de Quebec, donde se encuentra la sede de Air Canada, François Legault, solicitó su dimisión.

El jueves, Michael Rousseau emitió un nuevo comunicado, esta vez bilingüe, en el que se disculpó por su incapacidad para expresarse en francés a pesar de que, afirmó, ha intentado desde hace años aprender el idioma. Canadá es oficialmente un país bilingüe en el que el inglés y el francés son los idiomas oficiales.

Aunque Air Canada es una compañía privada, está sujeta a la Ley de Lenguas Oficiales, que obliga a ciertas instituciones federales y entidades específicas a operar en inglés y francés, ofreciendo sus servicios y comunicaciones con el público en ambas lenguas. Además, en la provincia de Quebec, el francés es el único idioma oficial.