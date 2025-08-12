Jefa de Inteligencia de Estados Unidos confirma tener información clasificada sobre OVNIs

agosto 12, 2025

Tulsi Gabbard, directora del Servicio de Inteligencia de Estados Unidos, designada por Donald Trump, ha generado gran expectación al revelar que posee información clasificada relacionada con Objetos Voladores No Identificados (OVNIs) y posible vida extraterrestre, aunque aseguró que aún no puede revelar esos datos al público.

En una entrevista para el pódcast Pod Force One, Gabbard evitó confirmar detalles pero afirmó que el gobierno estadounidense sigue investigando el fenómeno y que cuando sea oportuno, se dará a conocer la información. “Hay cosas que no puedo decir todavía”, comentó, subrayando la naturaleza sensible de estos datos.

Este anuncio se suma a otros testimonios de alto nivel, como el de Luis Elizondo, exjefe del Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, quien ha declarado que Estados Unidos posee tecnología no identificada que no pertenece a ninguna nación conocida.

Además, en 2016, un avión espía estadounidense captó imágenes en Irak de un objeto extraño, conocido como el “Orbe de Mosul”, que se movía de forma errática y que años después fue parcialmente desclasificado, causando revuelo en redes sociales.

Durante su campaña presidencial, Donald Trump prometió liberar archivos secretos sobre avistamientos de OVNIs si regresaba a la Casa Blanca, generando grandes expectativas sobre posibles revelaciones futuras.