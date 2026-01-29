Inicia campaña de vacunación contra el sarampión en Xalapa tras alerta por focos rojos

enero 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Con el objetivo de frenar la propagación de enfermedades contagiosas, autoridades de salud del estado de Veracruz y del municipio de Xalapa inauguraron formalmente la campaña de vacunación contra el sarampión en la telesecundaria “Jesús Reyes Heroles” de la capital veracruzana.

Ante la detección de diversos focos rojos en la colonia El Olmo, la institución educativa ha tomado medidas drásticas para proteger a sus cerca de 460 estudiantes.

El director de la escuela, Hugo Ortega Salazar, informó que, tras llegar a un acuerdo con los padres de familia, se ha reactivado de manera oficial el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial desde el ingreso de los alumnos a las ocho de la mañana.

Esta decisión responde a una cultura de responsabilidad compartida entre los docentes y los tutores, quienes mostraron un alto interés previo por conocer los horarios y procesos de inmunización.

La estrategia de vacunación no se limita únicamente al alumnado, ya que el sector salud ha establecido un rango de aplicación que abarca desde los 10 hasta los 49 años de edad.

Durante el evento, se hizo un llamado urgente a la comunidad para no subestimar los riesgos del sarampión, advirtiendo que la falta de prevención puede derivar en consecuencias fatales.

Finalmente, el personal escolar agradeció el esfuerzo de la administración estatal por priorizar el rubro de salud y garantizar el acceso a las dosis para padres, madres y estudiantes por igual.

La jornada contó con la presencia de destacados funcionarios, entre ellos el doctor Leonel Efrén Rivera Pinet, Director de Salud Pública estatal, y la doctora Vianey Martínez Cabrera, Directora de Salud Municipal, quienes supervisaron el inicio de las actividades preventivas en el plantel.