Incrementó la derrama económica por el Buen Fin este año en la entidad

noviembre 27, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Xalapa, Francisco Llera Hernández, dio a conocer que el Buen Fin 2025 dejó un incremento superior al 10 por ciento en ventas en Xalapa.

En entrevita señaló que lograron una derrama estimada entre 330 y 350 millones de pesos.

Recordó que en 2024 se proyectaron 300 millones de pesos y que este año se superó ese margen mínimo previsto.

«Con la información que nos va llegando sí se superó arriba de un 10 por ciento, estamos hablando de 330, 340 millones de pesos para este 2025».

Indicó que uno de los sectores que registró mayor crecimiento fue el turístico, donde la demanda de servicios pasó del 5.4 al 7.4 por ciento.

Y es que señalo que,parte de los consumidores enfocaron sus compras en boletos y paquetes de viaje.

Llera Hernández detalló que los giros con mejores resultados fueron los relacionados con celulares, electrónica, línea blanca, calzado y ropa.

«En el rubro de los servicios se está aumentando el tema de turismo, eso es lo que nos están arrojando donde la gente también compra boletos para viajar y también el tema del cuidado de la salud».