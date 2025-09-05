Familia desmiente desatención en Instituto Veracruzano de Salud Mental

septiembre 5, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Familiares de Aurora Salgado Morales, quien protestó frente a Palacio de Gobierno, en el centro de Xalapa, por la presunta desatención de su hermana en el Instituto Veracruzano de Salud Mental (IVSM), se pronunciaron para aclarar que la situación no se presentó de esta manera.

María Eugenia Salgado Morales informó que su hermana Clara Amalia lleva más de diez días hospitalizada en el Instituto Veracruzano de Salud Mental, por lo que fue mentira lo expuesto por Aurora en medios de comunicación durante su protesta en Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, el miércoles 3 de septiembre.

Enfatizó que Aurora hace este tipo de actos por su condición de salud, a ella también se le ha atendido en el IVSM, pero por ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se refiere a su unidad.

“Ahorita Clara Amalia está hospitalizada desde hace más de 10 días y sus otras hermanas están al pendiente. Hacer saber que el instituto Veracruzano de Salud Mental está abierto 24 horas para la atención ante cualquier urgencia psiquiátrica anteponiendo el derecho a la salud y bajo la norma del cero rechazo”.

Doña Aurora había declarado que su hermana Clara Amalia padece esquizofrenia y supuestamente le fue negada la atención en el Instituto Veracruzano de Salud Mental.

Sin embargo, María Eugenia Salgado Morales confirmó que su hermana Clara Amalia ha recibido la atención correspondiente.

“Mi hermana Clara Amalia lleva siendo atendida y hospitalizada desde hace más de diez días. Ella está atendida en el Instituto de Salud Mental. Una servidora y mi hermana, Guadalupe, somos quienes estamos al pendiente de todas sus necesidades. Mi hermana Aurora tiene una condición de salud mental, pero ella es beneficiaria del IMSS, o sea, ella la atiende el IMSS y, este, pues nada más para aclarar”, enfatizó.