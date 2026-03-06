Incorporan el término “Gobernadora” en la Constitución Política del estado

marzo 5, 2026

Xalapa, Ver., 05 de marzo de 2026.- Con 43 votos a favor, sin abstenciones o votos en contra, el Pleno de la LXVII Legislatura aprobó el dictamen por el cual se incorpora en la Constitución Política del estado de Veracruz la denominación de “persona titular del Poder Ejecutivo”, así como “Gobernadora o Gobernador” en algunos preceptos, visibilizando la participación de las mujeres en el ámbito político.

El dictamen, resultado de la iniciativa presentada el 21 de noviembre de 2024 por el diputado Alejandro Porras Marín, fue emitido por las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género.

Las Comisiones coinciden en que, si bien el marco de derechos consagrado en la Carta Magna local ha tutelado invariablemente a las mujeres veracruzanas sin distinción alguna, es imperativo dar un paso hacia adelante para transitar de una inclusión jurídica formal a una visibilización constitucional sustantiva.

La misma finalidad se puntualiza en los artículos 43 y 48 de la Carta Magna estatal para mantener congruencia con la iniciativa original, incorporando de manera expresa los términos “interino o interina”, “sustituto o sustituta”, así como la referencia a personas servidoras públicas.

Las instancias dictaminadoras determinaron que la mejor vía para cumplir la finalidad de la iniciativa, es incorporar el concepto de Gobernadora expresamente en el Artículo 42 constitucional, ya que define en quién se deposita el mando del poder y se armoniza en el resto de los Artículos aplicables mediante el empleo del lenguaje incluyente: Persona Titular del Poder Ejecutivo.

Esta reforma se encuentra en plena consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, pues contribuye directamente al Objetivo 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), y al Objetivo 5 (Igualdad de Género) al buscar visibilizar a la mujer explícitamente en las leyes.

Por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Dorheny García Cayetano dijo que durante muchos años el poder público fue pensado para hombres y que el lenguaje de aquel tiempo reflejaba esa realidad. Agregó que hoy se vive una etapa democrática en la cual las mujeres, además de participar en la vida política, encabezan la toma de decisiones. “Manifestamos nuestro respaldo firme al dictamen, toda vez que representa un avance sustancial en la construcción de un marco jurídico más justo”.

Del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Estefanía Bastida Cuevas subrayó que con esta reforma se da un gran paso y que, en ocasiones, si no se nombra pareciera que no existe, “no solo significa una palabra, sino el reconocimiento a las mujeres que han luchado por los derechos, México tiene al frente a una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y Veracruz cuenta con el liderazgo de nuestra gobernadora, Rocío Nahle García”.

La diputada Elizabeth Morales García, del Partido del Trabajo (PT), manifestó que esta reforma visibiliza la igualdad política de mujeres y hombres; que cuando la Constitución reconoce a todas y todos, la democracia se fortalece y que nombrar a la Gobernadora es un acto de justicia social.